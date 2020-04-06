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Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов

Рада приняла закон о едином счете для уплаты налогов

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

За соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Что предусматривает законопроект:

  • создание единого счета уплаты налогов и его синхронизацию с электронным кабинетом налогоплательщика;
  • через единый счет можно будет оплатить не только государственные, но и местные налоги.

Цель законопроекта:

  • закон призван решить проблему переплаты налогов предпринимателями, когда на одном счету – переплата, на другом – недоплата, а предпринимателя все равно штрафуют.

Какие предложения внес Владимир Зеленский:

  • законопроект вкупе с законом о госрегулировании производства алкоголя, табачных изделий и топлива, фактически устанавливает государственное регулирование формирования цен на табачные изделия. Зеленский предложил внести изменения в последний закон, чтобы избежать этого;
  • в законопроекте говорится об “органе доходов и сборов”, хотя в Украине есть общегосударственный термин “налоговый орган”. Поэтому президент предложил устранить эту неточность.

Как будет функционировать:

  • плательщик налогов подает на исполнение в банк, в котором он обслуживается, расчетный документ о переводе на единый счет соответствующей суммы;
  • налоговая служба формирует необходимые реестры, с указанием всей нужной информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и передает их Казначейству;
  • казначейство, исходя из полученных от ГНС реестров, распределяет средства налогоплательщиков между бюджетами и государственными целевыми фондами. При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром, который ГНС сформировало по его платежам и направило Казначейству для распределения, а также определить направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных им средств.

Справка Finance.ua:

  • 4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1049 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
  • Законопроекты вводят единый счет для уплаты налогов и сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование с 1 января 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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