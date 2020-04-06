У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»

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Строительная компания «Киевгорстрой» будет вводить в эксплуатацию дома «Укрбуда».
Об этом рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в интервью «Главкому».
«Ситуацией занимается СНБО совместно с силовиками. Мы предлагали «Киевгорстрою» четкую дорожную карту, где есть графики финансирования и сдачи объектов. Бумаги пока не подписали, ведется аудит, и они должны презентовать свой подход. Надо понимать, что это, в принципе, не является нашей зоной ответственности. Просто люди приходят и говорят, что им нужна помощь», – сказал Трофимов.
Чиновник подчеркивает, если граждане не получат квартиры, может быть социальный взрыв. «И для меня принципиально, чтобы это не использовали как политическую историю. Поэтому я прямо говорю Президенту, что происходит, какие участники там всплывают, что они хотят, и получаю за это заказные статьи. За этим стоят определенные люди, и мне известно, кто именно, но их грязные «заказухи» на мои решения не влияют никоим образом», – утверждает Трофимов.
Первый заместитель Офиса президента пояснил, что достройка домов «Укрбуда» – «это их («Киевгорстроя». – Ред.) задача и интерес. «Они заработают на этом. Эти объекты когда-нибудь будут генерировать какие-то средства, но сейчас надо рискнуть своими. И они должны составить четкую карту дальнейших действий. Наш интерес – следить за этим процессом и сдать людям объекты», – считает Трофимов.
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