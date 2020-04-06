У Зеленского рассказали, как спасают инвесторов «Укрбуда»

Строительная компания «Киевгорстрой» будет вводить в эксплуатацию дома «Укрбуда».

Об этом рассказал первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в интервью «Главкому».

«Ситуацией занимается СНБО совместно с силовиками. Мы предлагали «Киевгорстрою» четкую дорожную карту, где есть графики финансирования и сдачи объектов. Бумаги пока не подписали, ведется аудит, и они должны презентовать свой подход. Надо понимать, что это, в принципе, не является нашей зоной ответственности. Просто люди приходят и говорят, что им нужна помощь», – сказал Трофимов.

Чиновник подчеркивает, если граждане не получат квартиры, может быть социальный взрыв. «И для меня принципиально, чтобы это не использовали как политическую историю. Поэтому я прямо говорю Президенту, что происходит, какие участники там всплывают, что они хотят, и получаю за это заказные статьи. За этим стоят определенные люди, и мне известно, кто именно, но их грязные «заказухи» на мои решения не влияют никоим образом», – утверждает Трофимов.

Первый заместитель Офиса президента пояснил, что достройка домов «Укрбуда» – «это их («Киевгорстроя». – Ред.) задача и интерес. «Они заработают на этом. Эти объекты когда-нибудь будут генерировать какие-то средства, но сейчас надо рискнуть своими. И они должны составить четкую карту дальнейших действий. Наш интерес – следить за этим процессом и сдать людям объекты», – считает Трофимов.

Справка Finance.ua:

В середине декабря прошлого года Президент Владимир Зеленский пообещал, что дома одной из крупнейших строительных компаний в Украине – «Укрбуда» – достроит «Киевгорстрой».

Ранее инвесторы, купившие жилье в 26 жилых комплексах Киева, которые строились под эгидой “Укрбуда”, обратились к Зеленскому из-за “критической ситуации, происходившей на строительных площадках”.

Позже представители «Киевгорстроя», «Укрбуда» и группа инвесторов подписали меморандум, согласно которому работы на недостроенных домах возобновятся в течение полугода. «Киевгорстрой» должен достроить 23 жилых комплекса и один бизнес-центр. Из списка, в то же время, были исключены ЖК «Генезис» и ЖК «Эдельвейс».

Экс-депутата, бывшего президента компании-застройщика «Укрбуд» Максима Микитася подозревают в организации схемы по завладению 82 млн грн на махинациях с квартирами для Национальной гвардии. Нацгвардии сначала выделяли квартиры в элитном Печерском районе Киева, а затем решили заменить их на квартиры на окраине. При этом стоимость их не изменилась.