Skype запустил функцию видеосвязи без регистрации в приложении

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Компания Skype добавила новую функцию Meet Now, видеосвязь по ссылке.
Теперь, чтобы общаться в онлайн-конференциях, не нужно создавать учетную запись или скачивать приложение Skype.
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Чтобы начать звонок, нужно создать ссылку, поделиться ею с людьми, даже если их нет в Skype. После этого пользователи переходят по ссылке и подключаются к разговору.
В режиме Meet Now можно записывать и сохранять звонки, записи будут храниться в течение 30 дней в Skype.
Также можно размыть фон перед присоединением к видеовызову и делиться изображением своего экрана с другими участниками.
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