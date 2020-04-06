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Skype запустил функцию видеосвязи без регистрации в приложении

Skype запустил функцию видеосвязи без регистрации в приложении

Компания Skype добавила новую функцию Meet Now, видеосвязь по ссылке.

Теперь, чтобы общаться в онлайн-конференциях, не нужно создавать учетную запись или скачивать приложение Skype.

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Чтобы начать звонок, нужно создать ссылку, поделиться ею с людьми, даже если их нет в Skype. После этого пользователи переходят по ссылке и подключаются к разговору.

В режиме Meet Now можно записывать и сохранять звонки, записи будут храниться в течение 30 дней в Skype.

Также можно размыть фон перед присоединением к видеовызову и делиться изображением своего экрана с другими участниками.

По материалам The Village
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