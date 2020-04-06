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Государственные банки готовятся получить рефинансирование до 61 млрд грн

Государственные банки готовятся получить рефинансирование до 61 млрд грн

Наблюдательные советы двух государственных банков в начале апреля совершили шаги, которые в будущем ускорят получение при необходимости рефинансирования НБУ.

Наблюдательный совет Укргазбанка 6 апреля дал согласие на то, что в случае удовлетворения НБУ заявок банка на осуществление операций по рефинансированию, максимальная сумма по одной сделке будет составлять менее 50% стоимости активов банка по данным годовой финансовой отчетности, то есть до 41,11 млрд грн.

Наблюдательный совет Укрэксимбанка 3 апреля предоставил согласие на получение кредитов в рамках операций по рефинансированию по генеральному кредитному соглашению между Укрэксимбанком и НБУ.

Речь идет о получении рефинансирования в пределах стоимости пула заложенных активов, сформированного в соответствии с решением наблюдательного совета, и с соблюдением ограничения по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования в 20 млрд грн.

Наблюдательный совет также согласовал предоставление банком в залог активов в 30 млрд грн для обеспечения выполнения обязательств по действующим и будущими кредитами НБУ.

По материалам Финансовый клуб
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