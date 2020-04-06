На долю Samsung приходится половина выручки всего рынка чипов памяти для смартфонов

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Компания Strategy Analytics подвела итоги исследования мирового рынка чипов памяти для смартфонов в 2019 году: объём отрасли составил приблизительно $39,3 млрд. Представленные данные учитывают отгрузки флеш-накопителей NAND, а также модулей оперативной памяти DRAM.
Бесспорным лидером отрасли является Samsung Memory с долей около 47 % в денежном выражении. Далее следуют SK Hynix и Micron. Сообща эти три производителя в 2019 году заняли примерно 84 % глобального рынка чипов памяти для смартфонов в плане выручки.
Если рассматривать сегмент NAND, то годовой доход здесь сократился на 29 % по сравнению с 2018-м. Компания Samsung Memory контролирует приблизительно 42 % данного сектора. На втором и третьем местах находятся Kioxia и SK Hynix с долями в 22 % и 16 % соответственно.
В секторе DRAM суммарная выручка за год уменьшилась на 27 %. Половину рынка — 51 % — контролирует Samsung Memory. Следом идут SK Hynix с долей в 29 % и Micron с долей в 19 %.
В текущем году на глобальный рынок чипов памяти для смартфонов серьёзное влияние окажет коронавирус. Распространение этого заболевания привело к значительному снижению спроса на «умные» сотовые аппараты. А следовательно, сократятся заказы на изделия NAND и DRAM для мобильных устройств.
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