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На долю Samsung приходится половина выручки всего рынка чипов памяти для смартфонов

На долю Samsung приходится половина выручки всего рынка чипов памяти для смартфонов

Компания Strategy Analytics подвела итоги исследования мирового рынка чипов памяти для смартфонов в 2019 году: объём отрасли составил приблизительно $39,3 млрд. Представленные данные учитывают отгрузки флеш-накопителей NAND, а также модулей оперативной памяти DRAM.

Бесспорным лидером отрасли является Samsung Memory с долей около 47 % в денежном выражении. Далее следуют SK Hynix и Micron. Сообща эти три производителя в 2019 году заняли примерно 84 % глобального рынка чипов памяти для смартфонов в плане выручки.

Если рассматривать сегмент NAND, то годовой доход здесь сократился на 29 % по сравнению с 2018-м. Компания Samsung Memory контролирует приблизительно 42 % данного сектора. На втором и третьем местах находятся Kioxia и SK Hynix с долями в 22 % и 16 % соответственно.

В секторе DRAM суммарная выручка за год уменьшилась на 27 %. Половину рынка — 51 % — контролирует Samsung Memory. Следом идут SK Hynix с долей в 29 % и Micron с долей в 19 %.

В текущем году на глобальный рынок чипов памяти для смартфонов серьёзное влияние окажет коронавирус. Распространение этого заболевания привело к значительному снижению спроса на «умные» сотовые аппараты. А следовательно, сократятся заказы на изделия NAND и DRAM для мобильных устройств.

По материалам 3dnews.ru
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