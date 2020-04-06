Apple начала продавать восстановленные Mac Pro

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Самый дорогой компьютер Apple Mac Pro, вышедший на рынок менее полугода назад, теперь можно купить ощутимо дешевле. На днях Apple обновила ассортимент восстановленной продукции своего онлайн-магазина, после чего в нем появились соответствующие экземпляры Mac Pro.
Актуальная модель Mac Pro 2019 года по-прежнему удерживает титул самого дорогого ПК компании из когда-либо выпущенных, поэтому и скидка здесь соответствующая. За самую доступную модификацию среди восстановленных экземпляров c 8-ядерным CPU Intel Xeon W и видеокартой Radeon Pro 580X Apple просит $5350, что позволяет сэкономить $950 по сравнению с ценой полностью нового устройства ($6300). В то же время на топовом варианте с 16-ядерным процессором, двумя Radeon Pro Vega II Duo и 8 ТБ памяти можно сэкономить целых $4000 долларов — она стоит $22 440.
Apple обеспечивает такую продукцию полной комплектацией, стандартной годовой гарантией и возможностью купить расширенную гарантию Apple Care.
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