Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился на 0,03-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,37 грн до 27,20 грн (-0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 27,10/27,15 до 27,06/27,09 (-0,1%/-0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,95/27,41 до 27,02/27,40 (+0,3%/-0,03%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,7% до 1,4% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений.

“Уровень в 27 гривен на ближайшее время может стать поддержкой, и доллар продолжит колебаться вокруг (или чуть выше) этого значения. По крайней мере, до появления новой значимой информации, которая сможет придать динамику рынку”, – говорит Иосуб.

Со слов эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного изменения курса доллара к гривне вблизи текущих уровней.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,0 грн, а наличный доллар в банках – около 27,1/27,4 грн”, – прогнозирует он.