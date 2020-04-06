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Межбанк: за кого "сыграют" предстоящие 3 дня пасхальных выходных

Межбанк: за кого "сыграют" предстоящие 3 дня пасхальных выходных

В этот понедельник основными игроками на межбанке будут: местные крупные продавцы валюты – аграрии и металлурги, нерезиденты и сам Нацбанк. Импортеры весьма спокойно станут реагировать на валютное предложение. У них будет шанс существенно поторговаться по курсу в том случае, если нерезиденты предпочтут в силу разных объективных причин “не баламутить” рынок крупными суммами покупки доллара на торгах.

Дело в том, что нерезы уже поняли, что выходя сейчас на очень малообъемном сразу с большими суммами скупки – они тем самым “взрывают” котировки и в конечном итоге существенно теряют. Поэтому уже с прошлого четверга они частично изменили тактику – они ждут проседания курса, потом покупаются небольшими суммами, чтобы не менять курсового тренда и не провоцировать рост. Затем на время уходят с торгов и опять выжидают оптимально низких предложений. И процесс повторяется снова. Это говорит о том, что у них есть временной лаг в части покупки всего объема необходимой валюты и их “не припирают сроки”.

По факту – они таким образом частично заменяют НБУ, который сам применял такую тактику при своих интервенциях. Рынок изменился в главном – уже важны не физические объемы предложения доллара на торгах, а ключевое – цена и ажиотаж “по выгребанию” всех объемов предложения из-за его нехватки – стихает. Впереди – время бюджетных платежей и три дня пасхальных выходных, что также играет в пользу гривны.

Это понимают все (покупатели, продавцы, НБУ, спекулянты) и общий накал страстей на торгах уменьшается. В этом случае, основным заработком для спекулянтов становится игра на курсовых разницах наличного и безналичного рынков и работа в формате “в две стороны” на межбанке.

По расчетам Finance.ua, объемы операций на межбанке 13 апреля составят до $270-330 млн при заключении до 480-640 сделок с коридором по доллару на торгах в пределах 26,95-27,30 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,09 / 27,13
евро – 29,65 / 29,69
российский рубль – 0,3688 / 0,3697

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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