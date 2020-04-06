Премьер пообещал создать в мае полмиллиона рабочих мест

Премьер-министр Денис Шмыгаль планирует создать в мае полмиллиона рабочих мест для украинцев.

Об этом он сообщил в эфире телеканала “Украина”.

“В мае задача стоит создать 500 тысяч новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса”, — заявил премьер.

Кто этим будет заниматься. Он отметил, что этим также будет заниматься Совет по вопросам экономического развития, который возглавил премьер. Направления, стратегии будут презентовать на следующей неделе, сказал Шмыгаль.

Напомним, что в Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес. Даже те бизнесы, которым удалось не закрыться, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников. Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-) заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников.

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Ранее Finance.ua писал, что министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине. По его словам, социологические исследования показали, что из опрошенных людей:11% – работают в сокращенном режиме,17% – людей вынуждены быть в отпуске за свой счет, 6% – уволенные, потерявшие работу.

Справка Finance.ua:

В правительстве планируют выплачивать денежную доплату каждому, кто вынужденно не работает.

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