Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине

В Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска.

Об этом написал глава МВД Украины Арсен Аваков на странице в FACEBOOK.

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“Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ – Когда? – я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу предположить, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, – к лету,” – написал он.

А на вопрос “за что жить и как содержать семью”, Аваков ответил:

45% – не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.

11% – работают в сокращенном режиме.

17% – людей вынуждены быть в отпуске за свой счет.

8% – безработные, и до карантина.

7% – домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.

6% – уволенные, потерявшие работу.

6% – не работающие пенсионеры, студенты – не работавшие до карантина. Много других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

Таким образом, как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска. А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц.

О системе прямой финансовой помощи от государства:

Пенсионерам работающим и нет будет выплачиваться (+1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000 грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).

Безработным – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.

Сколько выплатят. Минимальная, «голая» сумма на сейчас – 650 грн/мес.

Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум выплаты – 8408 грн/мес.

Сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен (насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону).

“Много других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет”- уточнил он.

Справка Finance.ua:

До 24 апреля в Украине объявлен карантин и чрезвычайная ситуация. С 6 апреля правила карантина усилены.

Карантинные мероприятия в Украине, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, скорее всего, будут продлены до начала мая.

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