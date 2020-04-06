Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине

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В Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска.
Об этом написал глава МВД Украины Арсен Аваков на странице в FACEBOOK.
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“Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ – Когда? – я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте. Могу предположить, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, – к лету,” – написал он.
А на вопрос “за что жить и как содержать семью”, Аваков ответил:социологические исследования показали, что из опрошенных людей:
Таким образом, как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска. А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц.
О системе прямой финансовой помощи от государства:
Сколько выплатят. Минимальная, «голая» сумма на сейчас – 650 грн/мес.
Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум выплаты – 8408 грн/мес.
Сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен (насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону).
“Много других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет”- уточнил он.
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