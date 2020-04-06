Без сотрудничества с МВФ дефолта не будет - министр финансов

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Министр финансов не ожидает дефолта Украины без кредита МВФ.
Такое заявление министр финансов Сергей Марченко сделал в пятницу в эфире одного из телеканалов.
На прямой вопрос, без сотрудничества будет дефолт ли в Украине, он дал краткий ответ: «Нет, не будет. Но будет очень сложно».
Он рассказал, что кредитование международных финансовых организаций невозможно без принятия «антиколомойского» закона. К этому проекту уже подано более 16 тыс. поправок.
«Украина взяла на себя определенные обязательства и мы должны принять этот закон. И на сегодняшний момент есть все возможности для того, чтобы это было сделано», – верит министр.
При этом изменения в бюджет, предусматривающие рост дефицита в три раза, предполагает и финансирование МВФ, и финансирование Всемирного банка, и финансирование Европейской комиссии.
«Рисков очень много, и вы их все прекрасно понимаете. Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Но на сегодняшний момент мы надеемся, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы», – сказал он.
Президент Владимир Зеленский после заседания глав фракций в марте заявил, что МВФ сможет быстро прокредитовать Украину на $2 млрд, а общий объем программы может составить $8 млрд, с учетом поддержки Всемирного банка и ЕБРР – $10 млрд.
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