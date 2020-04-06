В Минфине не видят условий для реструктуризации госдолга

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В настоящее время условий для реструктуризации внешнего долга Украины нет.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.
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По его словам, Кабмин в состоянии контролировать уровень долговой нагрузки, а также рассчитывает на поддержку МВФ и других организаций и международных партнеров Украины.
“На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет… Долговая нагрузка абсолютно контролируема. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитной поддержки Всемирного банка, Европейской Комиссии”, – заявил Марченко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Международный валютный фонд еще не дал ответа по реструктуризации долгов Украины.
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