ЕС может открыть кредитные линии для малого и среднего бизнеса до 10 млн евро

Европейский Союз совместно с международными финансовыми институтами работает над предоставлением малому и среднему бизнесу Украины кредитных линий на 10 млн в гривнах и 10 млн в евро.

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазикас.

“Да, мы работаем над кредитными линиями, чтобы предоставить 10 млн в гривнах и еще 10 млн в евро. Здесь работа продолжается. Я с нетерпением жду возможности объявить о конкретных деталях вскоре”, – сказал он.

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Кроме того, посол подробно рассказал о помощи на сумму 190 млн евро, предоставленной на днях Украине Еврокомиссией.

“Ответ ЕС на глобальный кризис формировался постепенно. Имея опыт с помощью ЕС, я должен сказать, что реакция ЕС изменилась довольно быстро. От начальных около 80 млн евро помощь сейчас выросла до 190 млн евро, которые мы смогли мобилизовать для Украины, работая над тремя главными направлениями”, – пояснил Маазикас.

По его словам, направлениями являются поддержка неотложных нужд украинской системы здравоохранения и помощь украинскому гражданскому обществу.

Также, по его словам, продолжается сотрудничество с международными финансовыми институтами, такими как Европейский инвестиционный банк и другими, для того, чтобы открыть кредитные линии для малых и средних предприятий в Украине.