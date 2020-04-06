0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Amazon строит лабораторию для проведения тестов рабочих на COVID-19

Amazon строит лабораторию для проведения тестов рабочих на COVID-19

Amazon приступила к строительству лаборатории для тестирования работников на наличие COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом.

Это одно из последних начинаний компании в стремлении защитить своих работников на фоне растущей паники из-за распространения коронавирусной инфекции среди персонала складов Amazon.

Согласно данным ресурса Financial Times, уже на более чем 50 объектах Amazon в США имеются случаи подтверждения заболевания COVID-19.

Объявив о новой инициативе в своём блоге, Amazon отметила, что нехватка тестирующих мощностей затрудняет обеспечение безопасности людей и восстановление экономики.

«Те, у кого получен положительный результат, могут быть помещены на карантин и о них позаботятся, а каждый, кто получит отрицательный результат, может с уверенностью вернуться в экономику», — сообщила компания.

Amazon привлекла ряд своих специалистов к созданию лаборатории и планирует начать тестирование в ближайшее время.

По материалам The Verge
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.