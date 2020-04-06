Amazon строит лабораторию для проведения тестов рабочих на COVID-19

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Amazon приступила к строительству лаборатории для тестирования работников на наличие COVID-19, болезни, вызванной новым коронавирусом.
Это одно из последних начинаний компании в стремлении защитить своих работников на фоне растущей паники из-за распространения коронавирусной инфекции среди персонала складов Amazon.
Согласно данным ресурса Financial Times, уже на более чем 50 объектах Amazon в США имеются случаи подтверждения заболевания COVID-19.
Объявив о новой инициативе в своём блоге, Amazon отметила, что нехватка тестирующих мощностей затрудняет обеспечение безопасности людей и восстановление экономики.
«Те, у кого получен положительный результат, могут быть помещены на карантин и о них позаботятся, а каждый, кто получит отрицательный результат, может с уверенностью вернуться в экономику», — сообщила компания.
Amazon привлекла ряд своих специалистов к созданию лаборатории и планирует начать тестирование в ближайшее время.
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