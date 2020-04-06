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НБУ зафиксировал прекращение роста цен на продукты

НБУ зафиксировал прекращение роста цен на продукты

Цены на продукты питания в период 3 по 9 апреля в целом были стабильны.

Об этом говорится в “Экономическом обзоре недели” Национального банка Украины.

По данным мониторинга НБУ, индекс цен за последнюю неделю был нулевым.

Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен:

  • на гречку (+0,3%) и другие крупы;
  • на овощи, в том числе борщового набора (-1,6%), снизились;
  • на ряд фруктов, за исключением лимонов (+8,0%).

“Вместе с тем спрос на товары личного ухода остается высоким, что приводило к дальнейшему росту цен”, – говорится в сообщении. По данным НБУ, туалетная бумага подорожала за неделю еще на 1,6%.

Напомним, по данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти. По данным НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы – на 12,1%, фрукты – на 12,0%, овощи – на 7,4%, мясо – на 4,4%.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался две последние недели, остановился.
  • В Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета сообщали, что цены на продукты в киевских супермаркетах остановили свой рост, а некоторые товары подешевели.

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По материалам Finance.UA
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