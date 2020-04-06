НБУ зафиксировал прекращение роста цен на продукты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цены на продукты питания в период 3 по 9 апреля в целом были стабильны.
Об этом говорится в “Экономическом обзоре недели” Национального банка Украины.
По данным мониторинга НБУ, индекс цен за последнюю неделю был нулевым.
Ослабление ажиотажа способствовало замедлению роста цен:
“Вместе с тем спрос на товары личного ухода остается высоким, что приводило к дальнейшему росту цен”, – говорится в сообщении. По данным НБУ, туалетная бумага подорожала за неделю еще на 1,6%.
Напомним, по данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти. По данным НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы – на 12,1%, фрукты – на 12,0%, овощи – на 7,4%, мясо – на 4,4%.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго10 ч. назад - 2945 20
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 1879 8
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платнымВчера, 19:20 - 1589 7
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине6 ч. назад - 6936 5
Украинцы возвращают деньги в банки — НБУ (видео)5 ч. назад - 2009 4
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине6 ч. назад - 6936 5
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго10 ч. назад - 2945 20
Курс наличного доллара5 ч. назад - 2371
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефтиВчера, 18:55 - 2183 2
Межбанк: торги четверга можно назвать курсовым театром одного актераВчера, 18:25 - 2074
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5650 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2928
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6067 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19793 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1403