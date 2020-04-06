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Microsoft выделит $20 млн на искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом

Microsoft выделит $20 млн на искусственный интеллект для борьбы с коронавирусом

Корпорация Microsoft выделит $20 млн на программу AI for Health, которая должна помочь в борьбе с COVID-19. Она предоставит доступ ученым, некоммерческим организациям и компаниям к инструментам по обработке данных на основе искусственного интеллекта.

AI for Health будет заниматься исследованиями по пяти конкретным направлениям, где данные, анализ и навыки специалистов компании смогут принести наибольшую пользу, сообщили в компании.

Microsoft будет заниматься сбором данных для обеспечения безопасности людей и их информирования об экономических последствиях пандемии коронавируса. AI for Health будет также проводить исследования с целью разработки вакцин, способов диагностики и лечения COVID-19.

Кроме того, исследования будут нацелены на создание рекомендаций относительно разделения медицинских ресурсов, а также получение точных данных для предотвращения распространения дезинформации. В то же время программа будет поддерживать научные исследования, направленные на изучение коронавируса SARS-CoV-2.

По материалам The page
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