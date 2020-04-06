Как будут работать банки на Пасху (график)

Национальный банк Украины также обнародовал график выходных дней в банковской системе. Согласно предоставленной информации – 20 марта будет выходным.

“Банковская система в 2020 году будет работать согласно общего графика праздничных и выходных дней в Украине”, – уточнили в НБУ.

“Новая почта”, 18 апреля все отделения компании и курьерская служба доставки будут функционировать по обычному графику субботы. То есть с 9:00 и до 18:00. На Пасху, 19 апреля 2020 года, у компании “Новая почта” – выходной. Не будут работать ни отделения, ни адресная доставка.

“В понедельник, 20 апреля – все службы логистического оператора будут функционировать по субботнему графику с 9:00 до 18:00”, – рассказали в компании.