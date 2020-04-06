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ПУМБ выбран финансовым партнером Укрпочты на закупку 500 автомобилей

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выбран финансовым партнером крупнейшего национального оператора почтовой связи Укрпочта для предоставления лизинговых услуг сроком на 3 года.

Банк стал победителем внутреннего конкурса компании и теперь будет сопровождать сделку по обновлению автопарка на закупку пятисот новых легковых автомобилей марки FIAT Doblo Maxi у поставщика ТД «Укрлада» (Итал Моторс) с общей суммой контракта в 8,5 млн евро, из которых 6,4 млн евро составила сумма финансирования банком ПУМБ.

Услуги финансового лизинга ПУМБ начал предоставлять еще два года назад, определив для себя основные направления – легковые и грузовые автомобили, сельхозтехника, спецтехника и железнодорожные вагоны.

«ПУМБ долго и тщательно отрабатывал этот проект, а решение о финансировании было принято в сложный для всей страны период, связанный с эпидемией и карантином. Мы хорошо изучили наших партнеров, поэтому доверяем им и верим в успешную реализацию нашей лизинговой сделки и в активное развитие других совместных проектов» – подчеркнул заместитель Председателя Правления Артур Загородников.

Покупка автомобилей – первый важный шаг Укрпочты к запуску национального проекта передвижных отделений, направленного на доставку пенсий, социальных выплат, почты и корреспонденции в населенные пункты с количеством жителей до 2000 человек

По словам Председателя Правления ПУМБ Сергея Черненко, ПУМБ первый коммерческий банк, который будет сопровождать сделку такого общенационального и одновременно социального значения: «Контракт такого масштаба между коммерческим банком и крупнейшей национальной компанией не только свидетельство высокого доверия со стороны государства и подтверждение стабильности ПУМБ. Это также важное событие для всего рынка, которое говорит о зрелости украинской финансовой системы, для которой характерно наличие честной конкуренции».

По материалам ПУМБ
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