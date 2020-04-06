ПУМБ выбран финансовым партнером Укрпочты на закупку 500 автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) выбран финансовым партнером крупнейшего национального оператора почтовой связи Укрпочта для предоставления лизинговых услуг сроком на 3 года.
Банк стал победителем внутреннего конкурса компании и теперь будет сопровождать сделку по обновлению автопарка на закупку пятисот новых легковых автомобилей марки FIAT Doblo Maxi у поставщика ТД «Укрлада» (Итал Моторс) с общей суммой контракта в 8,5 млн евро, из которых 6,4 млн евро составила сумма финансирования банком ПУМБ.
Услуги финансового лизинга ПУМБ начал предоставлять еще два года назад, определив для себя основные направления – легковые и грузовые автомобили, сельхозтехника, спецтехника и железнодорожные вагоны.
«ПУМБ долго и тщательно отрабатывал этот проект, а решение о финансировании было принято в сложный для всей страны период, связанный с эпидемией и карантином. Мы хорошо изучили наших партнеров, поэтому доверяем им и верим в успешную реализацию нашей лизинговой сделки и в активное развитие других совместных проектов» – подчеркнул заместитель Председателя Правления Артур Загородников.
Покупка автомобилей – первый важный шаг Укрпочты к запуску национального проекта передвижных отделений, направленного на доставку пенсий, социальных выплат, почты и корреспонденции в населенные пункты с количеством жителей до 2000 человек
По словам Председателя Правления ПУМБ Сергея Черненко, ПУМБ первый коммерческий банк, который будет сопровождать сделку такого общенационального и одновременно социального значения: «Контракт такого масштаба между коммерческим банком и крупнейшей национальной компанией не только свидетельство высокого доверия со стороны государства и подтверждение стабильности ПУМБ. Это также важное событие для всего рынка, которое говорит о зрелости украинской финансовой системы, для которой характерно наличие честной конкуренции».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго6 ч. назад - 2048 9
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФОВчера, 14:30 - 9681 9
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Вчера, 10:01 - 9011 7
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платнымВчера, 19:20 - 1339 6
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 1513 5
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФОВчера, 14:30 - 9681 9
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеОколо часа назад - 2730 1
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефтиВчера, 18:55 - 2120 1
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго6 ч. назад - 2048 9
Межбанк: торги четверга можно назвать курсовым театром одного актераВчера, 18:25 - 2017
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5499 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2898
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6032 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19704 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1392