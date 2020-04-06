Банки повысили кредитные ставки для населения в марте

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Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2020 года в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в феврале (37,1%).
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка.
Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 0,5 п.п. до 7,4% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в марте выросли с 12,0% до 13,3% годовых, по валютным – выросли с 5,0% до 5,5%.
Кредитный портфель банков за месяц вырос за счет девальвации на 6,9% до 1 034 991 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 3,0% до 217 млрд грн, для предприятий – на 8,0% до 813 млрд грн.
Таблица: НБУ
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