В Минсоцполитики уточнили сроки выплат помощи пенсионерам

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Единовременная помощь в размере 1 тыс. гривен пенсионерам поступит сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов.
“Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмину. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, это все в процессе”, — рассказала Лазебная.
Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством.
“Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основание выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле, и не отказываемся от обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами отчитаемся”, — добавила министр.
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