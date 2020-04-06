В Минсоцполитики уточнили сроки выплат помощи пенсионерам

Единовременная помощь в размере 1 тыс. гривен пенсионерам поступит сразу после того, как правительство примет изменения в государственный бюджет.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из украинских телеканалов.

“Вы знаете, что первого апреля правительство приняло решение о повышении уровня обеспечения пенсионеров. Первое состоялось 7 апреля. Все пенсионеры в возрасте от 80 лет и старше получили 500 грн. Мы об этом отчитались Кабмину. Мы контролируем каждую выплату. Мы знаем, что пенсионеры, которые получают средства на свои банковские счета, уже получили выплаты. Те, которым еще доносят деньги почтальоны, это все в процессе”, — рассказала Лазебная.

Порядок финансирования этой тысячи уже принят правительством.

“Мы ожидаем, что в ближайшее время состоится заседание правительства и депутаты примут изменения в государственный бюджет. Это для нас будет основание выплаты и будет источник финансирования. Мы сразу выплатим средства людям. Мы говорили, что это будет в апреле, и не отказываемся от обещания. Я уверена, что на следующей неделе мы совместно с депутатами отчитаемся”, — добавила министр.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял решение установить с 1 апреля ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Кроме того, Кабмин решил выплатить пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн, по 1 тыс. грн.

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Кабинет Министров Украины одобрил постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”, предусматривающее индексацию пенсий с 1 мая 2020 года.

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