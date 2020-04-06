0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили почти 70 млн грн (инфографика)

С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили почти 70 млн грн (инфографика)

В марте 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 24,4 млн грн гарантированного возмещения, а за первый квартал 2020-го – 69,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 апреля 2020 года 74 банка включены в реестр участников Фонда гарантирования.

Средства Фонда:

  • общая сумма аккумулированных Фондом средств на 1 апреля 2020 года составила 10 282,6 грн;
  • поступления в Фонд от регулярного сбора в январе-марте 2020 года составили 1 005,9 млн грн;

Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков:

  • в марте 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения получили 24,4 млн грн;
  • всего за первый квартал 2020 года вкладчикам выплачено гарантированного возмещения на общую сумму 69,4 млн грн;
  • по состоянию на 1 апреля 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков составила 89 810,0 млн грн.


Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Ключевые решения Фонда за март 2020 года по неплатежеспособным банкам:

  • в марте 2020 года завершилась ликвидация трех банков – ПАО «БГ Баанк», ПАО «Легбанк» и ПАО «Фортуна-Банк». После внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований полномочия Фонда как ликвидатора этих банков прекращены.

Решением исполнительной дирекции Фонда продлена на год ликвидация:

  • ПАО «Укринбанк» – с 23 марта 2020 года по 22 марта 2021 года включительно;
  • ПАО «Вектор Банк – с 22 марта 2020 года по 21 марта 2021 года включительно;
  • АО «КБ «Союз» – с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года включительно.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.