С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили почти 70 млн грн (инфографика)

В марте 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 24,4 млн грн гарантированного возмещения, а за первый квартал 2020-го – 69,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 апреля 2020 года 74 банка включены в реестр участников Фонда гарантирования.

Средства Фонда:

общая сумма аккумулированных Фондом средств на 1 апреля 2020 года составила 10 282,6 грн;

поступления в Фонд от регулярного сбора в январе-марте 2020 года составили 1 005,9 млн грн;

Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков:

в марте 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения получили 24,4 млн грн;

всего за первый квартал 2020 года вкладчикам выплачено гарантированного возмещения на общую сумму 69,4 млн грн;

по состоянию на 1 апреля 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков составила 89 810,0 млн грн.



Фонд гарантирования вкладов физических лиц

Ключевые решения Фонда за март 2020 года по неплатежеспособным банкам:

в марте 2020 года завершилась ликвидация трех банков – ПАО «БГ Баанк», ПАО «Легбанк» и ПАО «Фортуна-Банк». После внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований полномочия Фонда как ликвидатора этих банков прекращены.

Решением исполнительной дирекции Фонда продлена на год ликвидация:

ПАО «Укринбанк» – с 23 марта 2020 года по 22 марта 2021 года включительно;

ПАО «Вектор Банк – с 22 марта 2020 года по 21 марта 2021 года включительно;

АО «КБ «Союз» – с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года включительно.

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