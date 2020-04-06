С начала года вкладчики неплатежеспособных банков получили почти 70 млн грн (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В марте 2020 года вкладчики неплатежеспособных банков получили 24,4 млн грн гарантированного возмещения, а за первый квартал 2020-го – 69,4 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
По состоянию на 1 апреля 2020 года 74 банка включены в реестр участников Фонда гарантирования.
Средства Фонда:
Сумма средств, выплаченных вкладчикам неплатежеспособных банков:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Ключевые решения Фонда за март 2020 года по неплатежеспособным банкам:
Решением исполнительной дирекции Фонда продлена на год ликвидация:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго12 ч. назад - 3222 21
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 1974 9
Аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления COVID-194 ч. назад - 492 7
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платнымВчера, 19:20 - 1650 7
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине7 ч. назад - 7636 6
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине7 ч. назад - 7636 6
Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго12 ч. назад - 3222 21
Курс наличного доллара7 ч. назад - 2816
Украинцы возвращают деньги в банки — НБУ (видео)6 ч. назад - 2507 4
В правительстве предлагают до конца года уменьшить налоги для малого бизнеса и увеличить для крупного5 ч. назад - 2208 4
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5687 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2937
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 6074 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19812 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1406