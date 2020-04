АМКУ разрешил Ярославскому приобрести банк Пинчука

Антимонопольный комитет разрешил экссовладельцу Укрсиббанка, бизнесмену Александру Ярославскому приобрести свыше 50% акций Банка Кредит Днепр, принадлежащий Виктору Пинчуку.

«Предоставлено разрешение физическому лицу – гражданину Украины на приобретение акций акционерного общества «Банк Кредит Днепр» (г. Киев), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», – говорится в сообщении АМКУ.

В декабре 2019 года владелец группы DCH Александр Ярославский уведомил Национальный банк о намерении приобрести долю Банка Кредит Днепр, однако тогда ее размер не обсуждался.

Бизнесмен Виктор Пинчук на 100% владеет Банком Кредит Днепр через кипрские компании Paramigiani Management Ltd., Woodage Overseas Inc., Brancroft Enterprises Ltd.

В феврале этого года Банк Кредит Днепр увеличил уставный капитал на 866,6 млн грн – с 2,72 млрд грн до 3,587 млрд грн.