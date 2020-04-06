Мощности «зеленых» электростанций затрудняют работу системы - Укрэнерго

По состоянию на начало апреля 2020 года установленная мощность ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций составляла 5,2 ГВт, это больше, чем объединенная энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять без серьезных отклонений в работе.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО “НЭК “Укрэнерго”.

“Только за 2019 год установленная мощность ВЭС и СЭС увеличилась в 2,7 раза и достигла показателя 4,7 ГВт. По состоянию на начало апреля 2020 года она уже увеличилась до 5,2 ГВт, и этот объем больше того, какой энергосистема Украины сегодня может принять без серьезных отклонений в работе”, – говорится в сообщении.

Укрэнерго отмечает, что в рабочие дни ОЭС Украины максимально может принять не более 4,7 ГВт установленной мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), в частности, СЭС и ВЭС, а для выходных и праздничных дней максимальный объем вовсе снижается до 3 5 ГВт. Эти показатели могут снижаться в зависимости от колебаний электропотребления, которое, в свою очередь, зависит от температуры воздуха и активности потребителей – крупных предприятий.

“К концу 2020 года установленная мощность ВИЭ может увеличиться еще в полтора раза – до 7,4 ГВт. Стремительное увеличение объемов ВИЭ требует срочных мер по повышению гибкости энергосистемы”, – отмечают в Укрэнерго.

Компания напоминает, что государство обязалось выкупать у производителей электроэнергии из ВИЭ всю произведенную ими электроэнергию независимо от того, можно ли будет ее употребить.

“Также она освободила ВИЭ от ответственности за балансы и гарантировала им полную компенсацию недополученной прибыли в случае возможных ограничений. Такие обстоятельства и большой «зеленый» тариф стимулируют ВИЭ производить максимально возможные объемы электроэнергии. Таким образом, ВИЭ всегда присутствуют в структуре генерации с максимально возможным уровнем мощности независимо от колебаний электропотребления”, – подчеркнули в Укрэнерго.

Вместе с тем, оператор системы передачи вынужден с ноября 2019 года ограничивать выработку электростанций, работающих на ВИЭ.

“С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. ограничения ВИЭ применялись трижды. А в течение всего марта 2020 года ВЭС и СЭС ограничивались уже четыре раза. В первые пять дней апреля 2020 года ограничения ВИЭ были почти ежедневно, при этом увеличилась как их продолжительность, так и величина”, – добавили в Укрэнерго.

Наибольшие ограничения пришлись на 5 апреля – день, когда общий уровень потребления электроэнергии снизился до 344,2 млн кВт-ч, наименьшей отметки с начала года. В этот день ограничение мощности ВИЭ достигло 1656,7 МВт и применялось с 10:41 до 17:00, когда потребление электроэнергии снижается по сравнению с утренним и вечерним пиками, а генерация электроэнергии из ВИЭ, наоборот, самая низкая из-за высокой солнечной активности.