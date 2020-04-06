Как карантин влияет на рынок платежей - мнение эксперта

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Карантинные ограничения серьезно повлияли на рынок платежей и изменили тренди на рынке.
Об этом сообщил коммерческий директор iPay.ua Антон Косторниченко на вебинаре “Рынок микрокредитования. Изменения неизбежны”.
По его словам, в целом количество платежей уменьшилось из-за того, что некоторый бизнес закрылся – это рестораны, компании по продажи билетов на массовые мероприятия, театры, кинотеатры и другие.
Также за время карантина люди стали чаще оплачивать коммунальные услуги онлайн – рост в этой отрасли за март достиг 15%.
В онлайн-ритейле во время карантина наблюдался рост 30%. При этом наибольший рост показала парфюмерия.
Косторниченко отметил, что подходы бизнеса после отмены карантинных ограничений не будут тотально изменены, но все зависит от длительности карантина.
“Если карантин закончится через месяц, потребители вернутся к той модели поведения, которая была раньше. Они наверняка потребуют кредитов и быстрых кредитов. У некоторых появится новая привычка, например, платить онлайн за коммунальные услуги или покупать бытовую технику через интернет. Эти тренды безусловно сохранятся”, – сообщил он.
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