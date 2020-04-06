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Французская компания разработала автономные зарядки для электромобилей (видео)

Французская компания разработала автономные зарядки для электромобилей (видео)

Производитель фотоэлементов Armor разработал выдвижное солнечное покрытие для автомобилей. Прототип уже установлен на электромобили Gazelle, но компания утверждает, что может оснастить такой системой любой электромобиль.

Об этом сообщается на сайте 24 канала.

“Представьте себе, что вы паркуете свой электромобиль, нажимаете кнопку и его накрывает солнечный чехол, который подзаряжает аккумулятор, да еще и защищает машину на стоянке”, – говорится в сообщении. Такой проект придумали и воплотили основатели французского стартапа Armor. И показали на видео, что у них получилось.

Чехол сделан из брезента с нашитыми на него тонкопленочными фотоэлементами. Технология основана на полупроводниковых органических полимерах – тонкие слои чернил, нанесенные на гибкую пленку. Они обладают высокой устойчивостью к деформации – как утверждают разработчики, пленку можно сворачивать как минимум 50 000 раз без потери эффективности.

Еще одно ее преимущество – малый вес. Она легче, чем другие фотогальванические аналоги примерно в 30 раз. Это позволяет легко наносить ее на тканевую подкладку или даже на один автомобиль – на панорамную крышу, боковые окна или противосолнечные козырьки.

Сам электромобиль Gazelle разработан другим французским стартапом Gazelle Tech – основанным бывшим инженером Renault Гаэлем Лаво – из сверхлегких композитных материалов. По словам Лаво, это позволило добиться впечатляющей эффективности аккумулятора – 70 Вт в час на километр.

По материалам Телеканал 24
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