Французская компания разработала автономные зарядки для электромобилей (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Производитель фотоэлементов Armor разработал выдвижное солнечное покрытие для автомобилей. Прототип уже установлен на электромобили Gazelle, но компания утверждает, что может оснастить такой системой любой электромобиль.
Об этом сообщается на сайте 24 канала.
“Представьте себе, что вы паркуете свой электромобиль, нажимаете кнопку и его накрывает солнечный чехол, который подзаряжает аккумулятор, да еще и защищает машину на стоянке”, – говорится в сообщении. Такой проект придумали и воплотили основатели французского стартапа Armor. И показали на видео, что у них получилось.
Чехол сделан из брезента с нашитыми на него тонкопленочными фотоэлементами. Технология основана на полупроводниковых органических полимерах – тонкие слои чернил, нанесенные на гибкую пленку. Они обладают высокой устойчивостью к деформации – как утверждают разработчики, пленку можно сворачивать как минимум 50 000 раз без потери эффективности.
Еще одно ее преимущество – малый вес. Она легче, чем другие фотогальванические аналоги примерно в 30 раз. Это позволяет легко наносить ее на тканевую подкладку или даже на один автомобиль – на панорамную крышу, боковые окна или противосолнечные козырьки.
Сам электромобиль Gazelle разработан другим французским стартапом Gazelle Tech – основанным бывшим инженером Renault Гаэлем Лаво – из сверхлегких композитных материалов. По словам Лаво, это позволило добиться впечатляющей эффективности аккумулятора – 70 Вт в час на километр.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменил закупку камер с распознаванием лицВчера, 10:16 - 1296 8
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Вчера, 10:01 - 7866 5
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьПозавчера, 09:01 - 58495 5
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платнымВчера, 19:20 - 652 4
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 768 3
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Вчера, 10:01 - 7866 5
У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследованиеВчера, 09:01 - 7263
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФОВчера, 14:30 - 2487 2
Межбанк: на рынке царит сумбурВчера, 11:15 - 2376
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2047
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5163 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2837
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5962 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19570 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1371