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Rocket Lab показала, как она планирует ловить в воздухе первые ступени ракет для повторных запусков (видео)

Rocket Lab показала, как она планирует ловить в воздухе первые ступени ракет для повторных запусков (видео)

В прошлом году компания Rocket Lab заявила, что она попытается повторно использовать первую ступень своей ракеты Electron. Цель компании заключалась в том, чтобы поймать первую ступень в воздухе при помощи вертолёта на обратном пути, когда она направляется к океану. И, судя по всему, компания близка к тому, чтобы достичь эту амбициозную цель.

Rocket Lab опубликовала видео, в котором демонстрируется тестовый процесс перехвата ракеты в процессе её снижения. В ролике показано, как один из вертолётов сбрасывает испытательную первую ступень ракеты Electron. Через некоторое время раскрывается парашют, и ступень продолжает снижение. Затем второй вертолёт при помощи закреплённого на тросе зацепного крюка захватывает парашют с ракетой и буксирует её на землю. Второй вертолёт смог совершить захват с первой же попытки на высоте около 5000 футов (около 1,5 км). Испытание проводилось в начале марта.

По материалам ITC.ua
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