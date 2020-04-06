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Криклий пообещал бесплатную доставку по почте пасхальных куличей на дом

Криклий пообещал бесплатную доставку по почте пасхальных куличей на дом

Укрпочта бесплатно доставит пасхальные куличи на дом. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

“Пасхе карантин не помешает! Освященный кулич уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить их на дом с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта”, – написал Криклий.

По словам министра, он обратился к предстоятелям ПЦУ Митрополиту Епифанию и УГКЦ Блаженнейшему Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома.

В то же время, в пресс-службе Мининфраструктуры добавили: “Вы можете приобрести куличи (300 г за 30 грн, 500 г – 50 грн), а Укрпочта бесплатно их доставит”.

По материалам УНН
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