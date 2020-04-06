Криклий пообещал бесплатную доставку по почте пасхальных куличей на дом

Укрпочта бесплатно доставит пасхальные куличи на дом. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

“Пасхе карантин не помешает! Освященный кулич уже с понедельника следующей недели отправится в наиболее отдаленные уголки Украины. Заказать бесплатную доставку пасхального хлеба можно на сайте Укрпочты или через контакт-центр до 12 апреля включительно. А почтальоны или курьеры будут приносить их на дом с 13 по 17 апреля в зависимости от даты заказа и населенного пункта”, – написал Криклий.

По словам министра, он обратился к предстоятелям ПЦУ Митрополиту Епифанию и УГКЦ Блаженнейшему Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, кто соблюдает меры карантина и проведет Пасху дома.

В то же время, в пресс-службе Мининфраструктуры добавили: “Вы можете приобрести куличи (300 г за 30 грн, 500 г – 50 грн), а Укрпочта бесплатно их доставит”.