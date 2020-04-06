Продажи дизтоплива могут сокращаться и во втором квартале - аналитики

В Украине продажи топлива, которое довольно сильно подешевело, могут упасть на 20–30% и будут зависеть от протекания эпидемии.

К такому выводу пришли аналитики “Консалтинговой группы А-95”, пишет сайт “Сегодня”.

“Если в первом квартале наблюдалось только снижение потребления дизтоплива и преимущественно в промышленном сегменте из-за замедления темпов роста экономики, то во втором квартале снижение потребления ускорится и распространится на все марки нефтепродуктов в связи с карантином. Мы ожидаем, что продажи моторных топлив снизятся минимум на 20–30% и будут зависеть от протекания эпидемии”, — заявил директор “Консалтинговой группы А-95” Сергей Куюн.

Баланс дизельного топлива в первом квартале 2020 года составил 1,387 млн т, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 г. (1,408 млн тонн).

Выпуск дизтоплива на двух украинских НПЗ в первые три месяца 2020 года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 191 тыс. тонн. Основной прирост обеспечил Кременчугский НПЗ компании “Укртатнафта”, нарастивший производство на 10%, до 172 тыс. тонн. Доля украинского дизтоплива в балансе рынка повысилась до 13,8%, с 12,4% в первом квартале прошлого года.

Импорт дизтоплива сократился на 3%, до 1,196 млн тонн. Основным поставщиком остается Россия, доля которой в балансе украинского рынка составила 41%. Импорт российского дизтоплива в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 10%, до 569 тыс. тонн, из-за ограниченных поставок по трубопроводу “ПрикарпатЗападтранс”, которые с октября 2019 года облагаются специальной пошлиной 4%.

Белорусские НПЗ из-за ограниченных поставок российского сырья в первом квартале 2020 года снизили отгрузки дизтоплива в Украину на 45%, до 267 тыс. тонн, а их доля в балансе рынка упала с 35 до 19%.

Снижение белорусского импорта было частично компенсировано более чем двукратным ростом поставок литовского топлива: в первом квартале 2020 года импорт из Литвы составил 170 тыс. тонн, что в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. Доля литовского дизтоплива в балансе рынка увеличилась с 5 до 12%.

Оставшаяся часть была замещена импортом через морские порты. В первом квартале через порты на рынок поступили рекордные для этого сезона 184,5 тыс. тонн (13,3% объема рынка).

Объем рынка бензинов в первом квартале 2020 года составил 429 тыс. тонн, что соответствует объему аналогичного периода 2019 года. Украинские НПЗ увеличили выпуск автомобильных бензинов на 1,1% до 211 тыс. тонн, импорт сохранился на уровне 218 тыс. тонн. Основным источником импорта бензинов в Украину остается Беларусь, которая по итогу первых трех месяцев 2020 года нарастила поставки на 12% и увеличила долю рынка с 31 до 35%.

Эксперты ожидают, что сокращение объема рынка дизтоплива произойдет и во втором квартале 2020 года.