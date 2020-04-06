В Украину завезли на треть больше продуктов и на 71% больше мобильных телефонов - Таможня

По итогам первого квартала 2020 года объемы импорта в Украину продуктов питания и бытовых товаров выросли на четверть.

Такие данные приводит Государственная таможенная служба Украины.

По данным таможни, импорт пищевых продуктов в первые три месяца 2020 года вырос на 31% – до 1,03 миллиарда долларов. Импорт фармацевтических товаров вырос на 27% – с 347 до 439 миллионов долларов. Мобильных телефонов в первом квартале завезли на 190 миллионов долларов – на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также ГТС зафиксировала рост импорта бытовой техники (на 32%), одежды и обуви (на 43%), мебели и матрасов (на 25%) и табака (на 6%).

«Рост импорта именно этой категории – «чувствительных» к незаконному ввозу – свидетельствует об эффективной борьбе Таможни с контрабандой и нарушениями таможенных правил», – объясняют на таможне.

До введения карантина в Украине Таможня сообщала о росте объемов импорта пищевых продуктов – в целом на 40 тысяч тонн.

Ранее в Таможне сообщали, что несмотря на введение карантина и ограничения на пересечение государственной границы, в Украине не должно быть дефицита продовольственных продуктов.