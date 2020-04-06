Владельцы Большого адронного коллайдера работают над созданием аппарата искусственной вентиляции легких на батареях

Специалисты Европейского центра ядерных исследований (CERN), известного Большим адронным коллайдером – крупнейшим ускорителем частиц в мире, – заявили, что разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который работал бы от автономных источников питания (например батарей или генераторов).

В Центре прогнозируют, что уже через несколько недель разработают первые модели аппарата ИВЛ, чтобы их могли испытывать в госпиталях на пациентах с COVID-19, передает AFP. Их преимущество заключается в том, что они не будут требовать постоянного питания, а следовательно, могут использоваться в более гибких условиях.

Аппараты CERN можно будет применять только для людей с легкой или средней степенью заболевания. Вместе с тем это позволит освободить стандартные аппараты ИВЛ для пациентов в более тяжелом состоянии.

«Мы хотим задействовать собственные ресурсы и возможности, чтобы присоединиться к борьбе против пандемии COVID-19», – заявил генеральный директор CERN Фабиола Джианотти.

Отметим, что Центр уже производит дезинфицирующий раствор для местной полиции (здание CERN находится у границы между Францией и Швейцарией на территории последней), а также печатает на 3D-принтерах маски и защитные экраны для правоохранителей.

По состоянию на 9 апреля в мире 1 518 719 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 – умерли.