Владельцы Большого адронного коллайдера работают над созданием аппарата искусственной вентиляции легких на батареях

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Специалисты Европейского центра ядерных исследований (CERN), известного Большим адронным коллайдером – крупнейшим ускорителем частиц в мире, – заявили, что разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который работал бы от автономных источников питания (например батарей или генераторов).
В Центре прогнозируют, что уже через несколько недель разработают первые модели аппарата ИВЛ, чтобы их могли испытывать в госпиталях на пациентах с COVID-19, передает AFP. Их преимущество заключается в том, что они не будут требовать постоянного питания, а следовательно, могут использоваться в более гибких условиях.
Аппараты CERN можно будет применять только для людей с легкой или средней степенью заболевания. Вместе с тем это позволит освободить стандартные аппараты ИВЛ для пациентов в более тяжелом состоянии.
«Мы хотим задействовать собственные ресурсы и возможности, чтобы присоединиться к борьбе против пандемии COVID-19», – заявил генеральный директор CERN Фабиола Джианотти.
Отметим, что Центр уже производит дезинфицирующий раствор для местной полиции (здание CERN находится у границы между Францией и Швейцарией на территории последней), а также печатает на 3D-принтерах маски и защитные экраны для правоохранителей.
По состоянию на 9 апреля в мире 1 518 719 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 – умерли.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев отменил закупку камер с распознаванием лицВчера, 10:16 - 1283 8
Индексация зарплаты в апреле: что нужно знатьПозавчера, 09:01 - 58098 5
Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платнымВчера, 19:20 - 621 4
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Вчера, 10:01 - 7817 4
Без МВФ Украина повторит кризис 2009 года - НацбанкВчера, 21:00 - 712 3
Кабмин внес изменения в карантинные ограничения (инфографика)Вчера, 10:01 - 7817 4
У более половины украинцев есть кредит или денежный долг - исследованиеВчера, 09:01 - 7034
Ученые Университета Гонконга назвали оптимальную для коронавируса температуруВчера, 01:53 - 2674
Межбанк: на рынке царит сумбурВчера, 11:15 - 2364
Рынок микрокредитирования в условиях карантина: с чем столкнулись МФОВчера, 14:30 - 2355 2
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 5140 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2836
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5959 34
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 19562 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1370