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Владельцы Большого адронного коллайдера работают над созданием аппарата искусственной вентиляции легких на батареях

Владельцы Большого адронного коллайдера работают над созданием аппарата искусственной вентиляции легких на батареях

Специалисты Европейского центра ядерных исследований (CERN), известного Большим адронным коллайдером – крупнейшим ускорителем частиц в мире, – заявили, что разрабатывают аппарат искусственной вентиляции легких, который работал бы от автономных источников питания (например батарей или генераторов).

В Центре прогнозируют, что уже через несколько недель разработают первые модели аппарата ИВЛ, чтобы их могли испытывать в госпиталях на пациентах с COVID-19, передает AFP. Их преимущество заключается в том, что они не будут требовать постоянного питания, а следовательно, могут использоваться в более гибких условиях.

Аппараты CERN можно будет применять только для людей с легкой или средней степенью заболевания. Вместе с тем это позволит освободить стандартные аппараты ИВЛ для пациентов в более тяжелом состоянии.

«Мы хотим задействовать собственные ресурсы и возможности, чтобы присоединиться к борьбе против пандемии COVID-19», – заявил генеральный директор CERN Фабиола Джианотти.

Отметим, что Центр уже производит дезинфицирующий раствор для местной полиции (здание CERN находится у границы между Францией и Швейцарией на территории последней), а также печатает на 3D-принтерах маски и защитные экраны для правоохранителей.

По состоянию на 9 апреля в мире 1 518 719 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 – умерли.

По материалам hromadske.tv
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