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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,999 млн и 39,085 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 38), максимальный курс продажи доллара 29,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,36-27,37 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активных заявок по доллару на сумму 80,084 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,3700 – 55 000
27,3600 – 35 000
27,3500 – 30 000
27,3500 – 30 000
27,3500 – 40 000
27,3500 – 45 000
27,3500 – 25 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,3500 – 5 000
27,3500 – 1 100
27,3500 – 20 000
27,3500 – 20 000
27,3600 – 99 000
27,3600 – 120 000
27,3700 – 300 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3985 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3114 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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