По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,999 млн и 39,085 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (34 и 38), максимальный курс продажи доллара 29,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,36-27,37 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 72 активных заявок по доллару на сумму 80,084 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,3700 – 55 000

27,3600 – 35 000

27,3500 – 30 000

27,3500 – 30 000

27,3500 – 40 000

27,3500 – 45 000

27,3500 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,3500 – 5 000

27,3500 – 1 100

27,3500 – 20 000

27,3500 – 20 000

27,3600 – 99 000

27,3600 – 120 000

27,3700 – 300 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,3985 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,3114 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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