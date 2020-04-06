"SmartTicket": В Украине планируют запустить е-билет на все виды транспорта

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В Министерстве инфраструктуры Украины совместно с ГП “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности” работают над запуском единого электронного билета на все виды транспорта по всей Украине.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.
“Министерство инфраструктуры и ГП “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности” работают над запуском SmartTicket – единого электронного билета, который позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины”, – говорится в сообщении.
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По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, в ведомстве намерены максимально подготовить инфраструктуру для полноценного функционирования после завершения карантина и для этого использовать все возможности безналичной оплаты.
В частности, в ГП “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности” работают над расширением услуг, доступных на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua, которые также можно будет оплатить с использованием PayGovUa – сервиса, которым сейчас перевозчики оплачивают услуги по бронированию разрешений.
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