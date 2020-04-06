Нефть продолжает дорожать в ожидании нового соглашения ОПЕК+

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне новостей о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях пандемии примерно на 30%.

Издание со ссылкой на официального представителя Минэнерго РФ сообщает, что Россия готова участвовать в соглашении по сокращению нефтедобычи, но объемы пока неизвестны.

Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

В 6:15 по Киеву фьючерсы на Brent растут на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия и торгуются 33,13 долл за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 2,8% – до 25,79 долл за баррель.