Кто делает самые большие запасы на время карантина

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По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся в Украине ситуации 39% украинских семей не имеют никаких сбережений.
Еще почти трети имеющихся сбережений хватит лишь 1 месяц и меньше.
Кроме того, 60% украинцев считают, что материальное положение их семей в ближайшие 3 месяца в целом ухудшится.
Также мы узнали, сколько денег необходимо украинской семье, чтобы питаться 1 день карантина, и прожить в принципе в таких условиях 1 месяц.
То есть всего 32% украинцев сделали запасы продуктов из-за опасения закрытия торговли и роста их стоимости.
Кто делает самые большие запасы. Причем запасы делают наименее защищенные слои населения, поскольку именно они больше всего ощущают снижение покупательной способности из-за скачков цен. Это преимущественно пенсионеры и люди, которые имеют заработную плату, близкую к минимальной.
По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, именно эти люди сделали запасы, а сейчас попали в ситуацию нехватки средств на все остальные нужды, включая оплату коммунальных услуг.
На первом месте по популярности запасов у украинцев были, как всегда, крупы.
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