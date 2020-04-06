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Кто делает самые большие запасы на время карантина

Кто делает самые большие запасы на время карантина

По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся в Украине ситуации 39% украинских семей не имеют никаких сбережений.

Еще почти трети имеющихся сбережений хватит лишь 1 месяц и меньше.

Кроме того, 60% украинцев считают, что материальное положение их семей в ближайшие 3 месяца в целом ухудшится.

Также мы узнали, сколько денег необходимо украинской семье, чтобы питаться 1 день карантина, и прожить в принципе в таких условиях 1 месяц.

То есть всего 32% украинцев сделали запасы продуктов из-за опасения закрытия торговли и роста их стоимости.

Кто делает самые большие запасы. Причем запасы делают наименее защищенные слои населения, поскольку именно они больше всего ощущают снижение покупательной способности из-за скачков цен. Это преимущественно пенсионеры и люди, которые имеют заработную плату, близкую к минимальной.

По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, именно эти люди сделали запасы, а сейчас попали в ситуацию нехватки средств на все остальные нужды, включая оплату коммунальных услуг.

На первом месте по популярности запасов у украинцев были, как всегда, крупы.

  • В США наибольший спрос, по данным торговых сетей, возник на сухое молоко,
  • в Германии – на супы быстрого приготовления,
  • в России – на мясные консервы.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался две последние недели, остановился.
  • В Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета сообщали, что цены на продукты в киевских супермаркетах остановили свой рост, а некоторые товары подешевели.

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По материалам Finance.UA
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