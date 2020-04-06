0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 349 0

Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц

Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц

Киевская городская государственная администрация разорвала договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн.

Об этом сообщила команда Prozorro в Facebook.

Указано, что закупку камер подчиненное КГГА коммунальное предприятие “Информатика” провело без тендера, в рамках борьбы с COVID-19. Но такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия распространения коронавирусу — их нет в соответствующем постановлении Кабмина.

Отмечается, что законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба Украины — и подтвердила нарушения.

Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.