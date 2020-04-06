Киев отменил закупку камер с распознаванием лиц

Киевская городская государственная администрация разорвала договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн.

Об этом сообщила команда Prozorro в Facebook.

Указано, что закупку камер подчиненное КГГА коммунальное предприятие “Информатика” провело без тендера, в рамках борьбы с COVID-19. Но такие камеры не подпадают под перечень товаров для противодействия распространения коронавирусу — их нет в соответствующем постановлении Кабмина.

Отмечается, что законность заключения этого договора проверила Государственная аудиторская служба Украины — и подтвердила нарушения.

Вскоре на странице тендера в Prozorro появилась информация о расторжении договора.