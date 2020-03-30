День финансов, 8 апреля: антикризисная инструкция, оплата коммуналки по телефону, стартовый капитал от государства

Среда, 8 апреля. Самое время заботиться не только о своем физическом здоровье, но и о здоровье своих сбережений. Чтобы помочь в этом, Finance.ua собрал материалы, которые помогут каждому продумать свои финансовые шаги и пройти этот сложный период с наименьшими потерями.

Кроме этого, собрали новости за сегодня, которые пригодятся как вашему кошельку, так и кошельку ваших близких:

Оплата коммуналки по телефону. Пока в планах. Кабинет Министров планирует запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через “Укрпочту” или телефонные “горячие линии” банков. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ. Получатели пенсий также смогут оплатить коммуналку у почтальона во время получения пенсии.

Пока же пенсионерам 80+ начали выплачивать компенсацию в размере 500 гривен. Выплачивать деньги за апрель начали тем пенсионерам, у кого дата выплаты по 7 число включительно. Другие пенсионеры старше 80 лет получат дополнительные средства в установленную им дату выплаты вместе с пенсией за апрель.

Все соцвыплаты также будут выплачивать до конца карантина. Кабинет Министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее. Украинцам не нужно будет лично обращаться в органы социальной защиты.

Стартовый капитал на 18 лет. Во фракции “Слуга народа” разработали законопроект, который предлагает выплачивать стартовый капитал после достижения совершеннолетия. Проект закона уже поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов. Как отмечают депутаты, государство выделит на это 1% от ежегодной реализации полезных ископаемых.

Е-студенческий в “Дії”. Приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет. До этого 10 тыс. студентов 3 недели тестировали цифровой студенческий. Электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая.

МВФ. Валютные вклады. Прогноз по курсу на ближайшее время. В новом видео 🎥 на YouTube-канале Finance.ua финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет: