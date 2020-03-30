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Соцвыплаты, назначенные ранее, продолжат выплачивать вплоть до завершения карантина

Соцвыплаты, назначенные ранее, продолжат выплачивать вплоть до завершения карантина

Кабинет Министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее.

Такое решение правительство приняло на заседании 8 апреля.

Украинцам не нужно будет лично обращаться в органы социальной защиты. Отмечается, что лица с инвалидностью продолжат получать государственные выплаты до окончания ограничительных мероприятий. Также Кабмин продлил сроки государственной помощи семьям с детьми, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим право на пенсию и другим.

При этом заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, можно будет высылать почтой. Правительство также решило, что в течении месяца после окончания карантина органы соцзащиты будут проводить перерасчет размера выплаченной соцпомощи на основании поданного лицом или его представителем заявления и соответствующих документов.

Напомним, что ранее Кабинет Министров принял решение проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн. Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5 тысяч грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.

По материалам Дело
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