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Правительство запустит оплату "коммуналки" для пенсионеров по телефону

Правительство запустит оплату "коммуналки" для пенсионеров по телефону

Кабинет Министров планирует запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через “Укрпочту” или телефонные “горячие линии” банков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно — через существующие онлайн сервисы.

“В ближайшие дни Правительством будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту. Граждане, получающие пенсии и денежные пособия через банковские учреждения, смогут дистанционно платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги”, – говорится в сообщении.

Что потребуется для оплаты услуг дистанционно:

  • необходимо зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желают оплатить дистанционно;
  • предоставить данные для оплаты услуг с их счетов.

Получатели пенсий и денежных пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальных услуги напрямую у почтальона во время получения пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

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По материалам Finance.UA
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