Правительство запустит оплату "коммуналки" для пенсионеров по телефону

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Кабинет Министров планирует запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через “Укрпочту” или телефонные “горячие линии” банков.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно — через существующие онлайн сервисы.
“В ближайшие дни Правительством будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту. Граждане, получающие пенсии и денежные пособия через банковские учреждения, смогут дистанционно платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги”, – говорится в сообщении.
Что потребуется для оплаты услуг дистанционно:
Получатели пенсий и денежных пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальных услуги напрямую у почтальона во время получения пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.
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