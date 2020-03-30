Правительство запустит оплату "коммуналки" для пенсионеров по телефону

Кабинет Министров планирует запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через “Укрпочту” или телефонные “горячие линии” банков.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно — через существующие онлайн сервисы.

“В ближайшие дни Правительством будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту. Граждане, получающие пенсии и денежные пособия через банковские учреждения, смогут дистанционно платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги”, – говорится в сообщении.

Что потребуется для оплаты услуг дистанционно:

необходимо зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на «горячую» линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ , которые желают оплатить дистанционно;

предоставить данные для оплаты услуг с их счетов.

Получатели пенсий и денежных пособий также смогут оплачивать жилищно-коммунальных услуги напрямую у почтальона во время получения пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

В Министерстве социальной политики заявили, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию.

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