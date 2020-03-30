"Дія" запустила электронный студенческий билет

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Приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
“Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. С сегодняшнего дня он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться е-студенческим в Дії”, – говорится в сообщении.
Электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут скачать приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить, отражается ли е-студенческий.
После карантина по студенческим в смартфоне студенты смогут:
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