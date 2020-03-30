"Дія" запустила электронный студенческий билет

Приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. С сегодняшнего дня он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться е-студенческим в Дії”, – говорится в сообщении.

Электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут скачать приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить, отражается ли е-студенческий.

После карантина по студенческим в смартфоне студенты смогут:

получить 50-процентную скидку на проезд в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;

зарегистрироваться на рейс в пределах страны;

воспользоваться скидками в музеях и других государственных учреждениях в сфере культуры;

получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;

в некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.

Справка Finance.ua:

Через два месяца после запуска мобильного приложения Дія его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.

Скачать приложение можно в App Store и Google Play .

В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

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