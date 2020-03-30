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"Дія" запустила электронный студенческий билет

"Дія" запустила электронный студенческий билет

Приложение государственных услуг онлайн “Дія” запустило электронный студенческий билет.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

“Более 3 недель почти 10 тысяч студентов тестировали цифровой студенческий. С сегодняшнего дня он доступен для всех! Более 877 тысяч украинских студентов уже могут воспользоваться е-студенческим в Дії”, – говорится в сообщении.

Электронная версия имеет такую же юридическую силу, что и пластиковая. Сейчас студенты уже могут скачать приложение или просто обновить, если оно уже есть, и проверить, отражается ли е-студенческий.

После карантина по студенческим в смартфоне студенты смогут:

  • получить 50-процентную скидку на проезд в плацкартных вагонах, а также осуществить посадку на поезд;
  • зарегистрироваться на рейс в пределах страны;
  • воспользоваться скидками в музеях и других государственных учреждениях в сфере культуры;
  • получить скидку на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте;
  • в некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.

Справка Finance.ua:

  • В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

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По материалам Finance.UA
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