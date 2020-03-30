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Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньги

Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньги

Во фракции “Слуга народа” разработали законопроект, который предлагает выплачивать “стартовый капитал” после достижения совершеннолетия.

Об этом в сообщается на странице партии в FACEBOOK.

“Каждому молодому украинцу – деньги от государства. Это не утопия, а законопроект, поддержанный Комитетом по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов”, – говорится в сообщении.

Кто сможет получить средства:

  • дети, родившиеся с 2021 года;
  • те, кому исполнится 18 лет;
  • те, кто все это время проживет в Украине.

«О возможности такого инструмента накопления средств для детей говорил Владимир Зеленский во время президентской кампании. Тогда обсуждали возможность отчисления определенных средств на будущее украинцев. Они смогут воспользоваться деньгами по своему усмотрению. Такая инициатива позволит повысить экономический уровень жизни граждан Украины и прекратит отток украинцев за рубеж», – напомнил инициатор законопроекта, народный депутат от «Слуги Народа» Дмитрий Костюк.

Откуда государство будет брать на это деньги:

  • ежегодно 1% от реализации полезных ископаемых будет поступать в новосозданный Фонд Будущего;
  • а оттуда – на экономический паспорт каждого украинца.

Справка Finance.ua:

  • Цель законопроекта – преодоление негативных тенденций оттока украинцев за границу и формирование целенаправленной государственной политики по повышению жизненного уровня населения и уменьшению масштабов бедности в стране, возникает необходимость в поиске путей повышения уровня жизни населения.

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По материалам Finance.UA
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