Каждому украинцу стартовый капитал на 18 лет от государства: Откуда возьмут деньги

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Во фракции “Слуга народа” разработали законопроект, который предлагает выплачивать “стартовый капитал” после достижения совершеннолетия.
Об этом в сообщается на странице партии в FACEBOOK.
“Каждому молодому украинцу – деньги от государства. Это не утопия, а законопроект, поддержанный Комитетом по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов”, – говорится в сообщении.
Кто сможет получить средства:
«О возможности такого инструмента накопления средств для детей говорил Владимир Зеленский во время президентской кампании. Тогда обсуждали возможность отчисления определенных средств на будущее украинцев. Они смогут воспользоваться деньгами по своему усмотрению. Такая инициатива позволит повысить экономический уровень жизни граждан Украины и прекратит отток украинцев за рубеж», – напомнил инициатор законопроекта, народный депутат от «Слуги Народа» Дмитрий Костюк.
Откуда государство будет брать на это деньги:
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