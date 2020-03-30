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Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, согласно которому импорт электроэнергии из России и Беларуси ограничили до нуля.

Об этом стало известно во время заседания Комиссии.

В частности, НКРЭКУ поручила аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределено пропускную способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества, и возместить средства, уплаченные за пропускную способность.

Также Комиссия поручила ограничить до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на месячных и суточных аукционах в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

“В условиях неконтролируемого распространения коронавируса COVID-19 в государствах, которые не являются участниками Энергетического Сообщества, на политический риск выполнения договорных обязательств со стороны таких государств накладывается риск физической возможности выполнения соответствующих договорных обязательств, что связано с достаточным количеством трудоспособного персонала обеспечивающего производство и передачу электроэнергии”, – объяснили свое решение в НКРЭКУ.

Комиссия считает, что безопасность поставок электрической энергии в краткосрочной перспективе, учитывая ситуацию, связанную с распространением коронавирус, может быть нарушена, что, в свою очередь, может привести к неконтролируемым последствиям.

“Учитывая указанное, НЭК Укрэнерго предлагается принять временные меры, которые в своей совокупности приведут к ограничению осуществления коммерческих операций из импорта электрической энергии из государств, которые не являются участниками Энергетического Сообщества”, – добавили в Комиссии.

По материалам УКРИНФОРМ
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