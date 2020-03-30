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Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн

Киевляне задолжали за коммуналку 6 млрд грн

Задолженность киевлян за оплату коммунальных услуг на сегодняшний день составляет 6 млрд грн. Также в столице прослеживается тенденция уменьшения уровня оплаты за коммуналку.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

“В целом на сегодняшний день задолженность киевлян за коммунальные услуги, а это вывоз мусора, содержание дома, отопление… общая сумма задолженности на сегодня – 6 млрд грн. Это довольно большая сумма, но сегодня больше тревога у нас относительно тенденции. Мы видим тенденцию уменьшения уровня оплаты за коммунальные услуги за последний месяц”, – сказал Пантелеев.

Напомним, в апреле киевляне получат квитанцию за март, в которой отдельно будет вынесен платеж за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячей воды. Такие взносы придется платить раз в квартал.

По материалам УНН
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