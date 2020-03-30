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Во время карантина участились случаи мошенничества с картами — Нацбанк (инфографика)

Во время карантина участились случаи мошенничества с картами — Нацбанк (инфографика)

После введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост количества случаев мошенничества с банковскими картами: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».

Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.

“К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию. Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одна – получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах.”, – говорится в сообщении.

Что Нацбанк рекомендует:

  • не отвечать на такие сообщения;
  • не звонить по указанным номерам;
  • не переходить по ссылкам, содержащимся в таких сообщениях;
  • не разглашать и не пересылать никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).

“Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию касательно ваших счетов”, – комментируют в НБУ.

Как отмечается, в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.

Справка Finance.ua:

  • Банки могут продлевать срок действия платежных карт, если он заканчивается во время карантина.
  • Национальный банк временно отменил тарифы за платежи в Системе электронных платежей на период карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса (COVID-19).

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По материалам Finance.UA
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