Во время карантина участились случаи мошенничества с картами — Нацбанк (инфографика)

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После введения карантина в Украине в Национальном банке зафиксировали рост количества случаев мошенничества с банковскими картами: злоумышленники получают банковские данные украинцев под предлогом «выплаты государственной помощи».
Об этом сообщают в пресс-службе Нацбанка.
“К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы «государственную помощь». Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию. Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одна – получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах.”, – говорится в сообщении.
Что Нацбанк рекомендует:
“Работники банков не имеют права и полномочий запрашивать ваши персональные данные, ПИН-коды к платежным картам, динамические коды подтверждений платежей и любую другую информацию касательно ваших счетов”, – комментируют в НБУ.
Как отмечается, в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.
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