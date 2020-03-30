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Шмыгаль – о бюджете: Расходы на ремонт дорог будут сохранены

Шмыгаль – о бюджете: Расходы на ремонт дорог будут сохранены

Кабинет Министров в законопроекте об изменениях в государственный бюджет предложит парламенту сохранить расходы на развитие дорожной инфраструктуры.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Тelegram.

“Большое строительство” будет продолжаться. #БюджетЧрезвычайнойСитуации максимально сохранит расходы на развитие дорожной инфраструктуры. Качественные дороги – это залог экономического развития”, – отметил Шмыгаль.

Так, по его данным, на ремонт и реконструкцию дорог государственного значения в этом году должно уйти 37,3 млрд грн, на ремонт и реконструкцию дорог местного значения – 27,2 млрд грн. На безопасность дорожного движения должно быть выделено 3,1 млрд грн, а на реконструкцию и строительство мостов – 500 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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