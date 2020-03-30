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Киевлянам рассказали о субсидиях во время карантина и можно ли не платить за "коммуналку"

Киевлянам рассказали о субсидиях во время карантина и можно ли не платить за "коммуналку"

1 апреля Правительство опубликовало постановление от 25.03.2020 №247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» относительно предотвращения распространения коронавирусаю

Ассоциация городов Украины проанализировала текст нормативно-правового акта и отвечает на наиболее актуальные вопросы практического применения постановления Правительства.

Можно ли не платить за жилищно-коммунальные услуги и все равно получить субсидию в следующем периоде:

  • постановлением определено не автоматическое назначение субсидии, а автоматическое рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии, то есть отменена только обязательность подачи заявления;
  • орган соцзащиты рассмотрит вопрос о назначении субсидии с учетом требований постановления №848. Субсидия не назначается, в частности, если у домохозяйства имеется задолженность по уплате ЖКУ, расходов на управление многоквартирным домом, сумма которой превышает 340 гривен.

Для всех ли уволенных с работы устанавливаются особые условия получения субсидий:

  • особые условия определены только для граждан, уволенных с работы в период карантина и зарегистрировавшихся в службе занятости в качестве безработных;
  • для таких граждан для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета сумм полученной заработной платы.

Увеличиваются ли все социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг:

  • на 50% увеличены нормативы для пользования услугами по (постановление №409): централизованному водоснабжению; поставкам горячей воды; централизованному водоотводу; газоснабжению; электроснабжению в жилых помещениях (домах).
  • на том же уровне остались социальные нормативы: для услуги по поставке тепловой энергии и индивидуального отопления; для пользования услугами по обращению с твердыми, крупногабаритными, ремонтными отходами; для оплаты жилой услуги – услуги по управлению многоквартирным домом; расходов на управление многоквартирным домом.

Увеличиваются ли социальные нормативы для граждан, имеющих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг:

  • соответствующие социальные нормативы увеличиваются только для получателей жилищной субсидии.

Справка Finance.ua

Согласно постановлению:

  • запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий;
  • рассмотрение вопросов по назначению субсидии на следующий период проводится автоматически без обращения гражданина;
  • устанавливаются особенности для назначения субсидий гражданам, которые были уволены с работы в период карантина;
  • увеличиваются социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг на 50 процентов;
  • откладывается увеличение базовой нормы платы за услуги до окончания карантина.

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По материалам Finance.UA
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