Киевлянам рассказали о субсидиях во время карантина и можно ли не платить за "коммуналку"

1 апреля Правительство опубликовало постановление от 25.03.2020 №247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» относительно предотвращения распространения коронавирусаю

Ассоциация городов Украины проанализировала текст нормативно-правового акта и отвечает на наиболее актуальные вопросы практического применения постановления Правительства.

Можно ли не платить за жилищно-коммунальные услуги и все равно получить субсидию в следующем периоде:

постановлением определено не автоматическое назначение субсидии, а автоматическое рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии, то есть отменена только обязательность подачи заявления;

орган соцзащиты рассмотрит вопрос о назначении субсидии с учетом требований постановления №848. Субсидия не назначается, в частности, если у домохозяйства имеется задолженность по уплате ЖКУ , расходов на управление многоквартирным домом, сумма которой превышает 340 гривен.

Для всех ли уволенных с работы устанавливаются особые условия получения субсидий:

особые условия определены только для граждан, уволенных с работы в период карантина и зарегистрировавшихся в службе занятости в качестве безработных;

для таких граждан для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета сумм полученной заработной платы.