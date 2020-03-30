Суд приостановил решение Нацкомиссии о лишении Интертелекома 4G-лицензии

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Окружной административный суд города Киева приостановил решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации о лишении ООО “Интернациональные телекоммуникации” 4G-лицензии.
Об этом информирует пресс-служба суда.
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска, поданное ООО «Интернациональные телекоммуникации», постановил – приостановить действие решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в отношении 4G-лицензии», – говорится в сообщении.
Как отмечается, ОАСК пришел к выводу, что принятие мер по обеспечению иска обеспечит фактическое выполнение судебного решения в случае его удовлетворения и является соразмерным с негативными последствиями, которые могут наступить в результате непринятия этой меры по обеспечению иска, как для самого истца, так и для его абонентов .
Также сообщается, что суд пришел к выводу об обоснованности доводов истца о необходимости принятия таких мер с учетом разумности, обоснованности и адекватности требований заявителя по его обеспечению.
В то же время сообщают, что суд открыл производство по иску ООО «Интернациональные телекоммуникации» к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
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