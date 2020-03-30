Апелляционный суд отказался отменить арест акций ПИБа, купленных ранее фондом VR Capital

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Покупателем арестованных акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих российскому Внешэкономбанку (ВЭБ), является компания “Альтана Капитал”, которая на торгах выступала агентом финансовой компании (ФК) “Фортифай”. Об этом сказано в решении Киевского апелляционного суда от 31 марта по делу №796/165/18.
Сообщается, что 4 марта “Альтана Капитал” по поручению “Фортифай” на торгах ПФТС приобрела 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор продажи ценных бумаг. По итогам торгов компания выплатила за акции 268,7 млн грн, но арест акций ПИБ, наложенный 5 сентября 2018 года по иску структур олигарха Игоря Коломойского, не позволил завершить сделку, и акции банка так и не были переведены со счета ВЭБ на счет “Фортифай”.
В своем решении суд отклонил ходатайство со стороны ФК отменить арест акций ПИБ, который был наложен в рамках исполнения решения международного Гаагского арбитража по взысканию с России компенсации за захваченные в Крыму активы.
В судебной резолюции сказано, что адвокаты структур Коломойского как сторона истца опротестовали ходатайство “Фортифай”, так как та не является участником судебного процесса, в связи с чем и не вправе ходатайствовать об отмене ареста.
Более того, одна из этих структур – компания “Крым Девелопмент” – заявила, что о проведении аукциона по продаже акций ПИБ узнала из СМИ, а сами торги были манипулируемые, в результате чего потенциальные покупатели не смогли принять в них участие, и пакет акций ПИБ был продан по цене в два раза ниже рыночной.
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