Апелляционный суд отказался отменить арест акций ПИБа, купленных ранее фондом VR Capital

Покупателем арестованных акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих российскому Внешэкономбанку (ВЭБ), является компания “Альтана Капитал”, которая на торгах выступала агентом финансовой компании (ФК) “Фортифай”. Об этом сказано в решении Киевского апелляционного суда от 31 марта по делу №796/165/18.

Сообщается, что 4 марта “Альтана Капитал” по поручению “Фортифай” на торгах ПФТС приобрела 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор продажи ценных бумаг. По итогам торгов компания выплатила за акции 268,7 млн грн, но арест акций ПИБ, наложенный 5 сентября 2018 года по иску структур олигарха Игоря Коломойского, не позволил завершить сделку, и акции банка так и не были переведены со счета ВЭБ на счет “Фортифай”.

В своем решении суд отклонил ходатайство со стороны ФК отменить арест акций ПИБ, который был наложен в рамках исполнения решения международного Гаагского арбитража по взысканию с России компенсации за захваченные в Крыму активы.

В судебной резолюции сказано, что адвокаты структур Коломойского как сторона истца опротестовали ходатайство “Фортифай”, так как та не является участником судебного процесса, в связи с чем и не вправе ходатайствовать об отмене ареста.

Более того, одна из этих структур – компания “Крым Девелопмент” – заявила, что о проведении аукциона по продаже акций ПИБ узнала из СМИ, а сами торги были манипулируемые, в результате чего потенциальные покупатели не смогли принять в них участие, и пакет акций ПИБ был продан по цене в два раза ниже рыночной.