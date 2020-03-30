Зеленский призвал банки создать новые программы поддержки бизнеса

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Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса – одна из ключевых задач власти.
Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на котором присутствовали представители правительства и банковского сектора, передает пресс-служба Офиса Президента.
«Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой «подушки». А именно бизнес – это рабочие места и налоги», – подчеркнул Глава государства.
Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что «белыми» быть выгодно.
Что именно предлагает Президент:
«Мир изменился. Работать «в тени» сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию», – сказала советник руководителя Офиса Президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.
По словам Зеленского, нужно создать новые и переосмыслить существующие программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах.
Законом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса.
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