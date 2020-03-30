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Зеленский призвал банки создать новые программы поддержки бизнеса

Зеленский призвал банки создать новые программы поддержки бизнеса

Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса – одна из ключевых задач власти.

Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на котором присутствовали представители правительства и банковского сектора, передает пресс-служба Офиса Президента.

«Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой «подушки». А именно бизнес – это рабочие места и налоги», – подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что «белыми» быть выгодно.

Что именно предлагает Президент:

  • создать инструменты для кредитования новых предпринимателей;
  • обеспечить поддержку имеющихся предпринимателей благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

«Мир изменился. Работать «в тени» сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию», – сказала советник руководителя Офиса Президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

По словам Зеленского, нужно создать новые и переосмыслить существующие программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах.

Справка Finance.ua:

  • Президент Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)» № 540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года.

Законом предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса.

  • Кабмин снял ранее введенные на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов.
  • НБУ попросил банки ввести кредитные каникулы для бизнеса. Кредитные каникулы предусматривают два этапа реструктуризации задолженностей клиентов перед банками.
  • Льготный режим не предусматривает «прощение» долгов – это лишь отсрочка уплаты долга и процентов для заемщиков, чье финансовое положение в связи с карантином ухудшилось.

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По материалам Finance.UA
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