Хакеры начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе, - Киберполиция

Киберпреступники начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.

В сообщении отмечается, что хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.

“Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т.п. для дальнейшего присвоения денег”, – предупреждают в НПУ.

В частности, хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Для введения в заблуждение они чаще всего используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово “Corona”, а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.

Учитывая эти обстоятельства, Киберполиция советует:

использовать исключительно лицензионное программное обеспечение;

постоянно обновлять операционную систему;

использовать лицензионные антивирусные программы с актуальными базами и постоянно обновлять их;

не загружать подозрительные файлы из писем электронной почты, если Вы не ждете это письмо;

не переходить по сомнительным ссылкам;

загружать файлы только с проверенных ресурсов.

Кроме того, Киберполиция открыла телефонную линию для информационной поддержки граждан.