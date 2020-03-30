Межбанк: Спрос на валюту сегодня был незначительным

Спрос на валюту сегодня был незначительным, что на фоне стабильных объемов предложения – сыграло на пользу гривне. За 6 апреля доллар просел с утренних 27,35/27,40 до 27,10/27,15 гривен.

Торги очень напоминали сценарий прошлой пятницы, а НБУ настолько разошелся, что трижды выходил на межбанк с выкупом доллара. Фактически регулятор сегодня поддерживал курс от дальнейшего укрепления нацвалюты к уровням в 27 гривен и не забывал при этом пополнять резервы. Покупал вначале дважды по 27,25 гривен за доллар, а потом под конец активной фазы и вовсе скупался достаточно долго по 27,20.

Среди покупателей были замечены как нерезиденты, работающие с нашими ОВГЗ, так и “дочки” иностранных компаний, репатриирующие дивиденды. Ну и конечно же импортеры, но их операции оказались достаточно скромными в общем объеме сделок. А среди продавцов – как несколько госкомпаний (работали в основном через госбанки), так и аграрии (посевная входит в самую активную фазу и требует ежедневного финансирования).

Общий настрой участников рынка был позитивным для гривны.

Ход торгов:

Как и 3 апреля, предложение практически всю первую половину дня превышало спрос. НБУ вышел в первый раз с покупкой доллара по 27,25 гривен и этим указал межбанку приблизительный уровень котировок. К 11 часам доллар подешевел с начальных 27,35/27,40 гривен до 27,25/27,29.

Но Нацбанк ушел достаточно быстро и оставшиеся на торгах покупатели и продавцы к 12 часам остановились на компромиссе в 27,23/27,26. При том, что после 11:30 НБУ опять продолжил скупку доллара по 27,25. Купил за первые два захода по наблюдениям участников торгов всего порядка $95-110 млн и ушел с межбанка. Это поддержало котировки американской валюты и на обед дилеры пошли при курсе 27,22/27,25.

Но как только Нацбанк ушел с рынка — курс опять начал проседать и после обеда НБУ в третий раз вышел с выкупом доллара, но уже по 27,20. Купил $25-35 млн, что и удержало рынок в пределах 27,20/27,23 на 15:00.

После завершения интервенций регулятора продавцы и покупатели очень недолго сохраняли относительное равенство спроса и предложения, но уже к 16 часам курс еще просел до 27,18/27,21 гривен за доллар, а завершились торги на отметке 27,10/27,15.

Главные события 6 апреля на межбанке:

1) Доллар с утренних 27,35/27,40 гривен, несмотря на активную скупку валюты Нацбанком и поддержку этим курса американской валюты – постепенно просел до 27,10/27,15 к концу торгов;

2) НБУ трижды выходил сегодня на межбанк с выкупом доллара по 27,25 и по 27,20 гривен. Всего купил по нашим оценкам порядка $ 120-145 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,2583 гривен, а официальный на 7 апреля составил 27,2365 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,20 / 27,23

евро – 29,35 / 29,38

российский рубль – 0,335 /0,336

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